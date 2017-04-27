Российские хоккеисты проиграли шведам в матче Евротура

Мужская сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче чешского этапа Евротура. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 27 апреля, и завершилась победой шведов в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0). В составе шведской команды отличились Элиас Линдхольм (27-я минута), Джон Клингберг (44-я), Виктор Раск (51-я), победную шайбу забросил Габриэль Ландескуг (65-я). У сборной России дубль оформил Сергей Мозякин (8-я, 31-я), еще одна шайба на счету Виктора Антипина (18-я).

Россияне, досрочно ставшие победителями Евротура, выиграли 8 из 10 матчей на всех этапах и набрали 25 очков, в активе шведской сборной 11 очков в 10 встречах.

Еврохоккейтур проводится с 1996 года. В соревнованиях принимают участие четыре сборные — Россия, Швеция, Финляндия и Чехия.