Ковальчук пропустит ЧМ из-за операции

Нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира 2017 года из-за операции на травмированном колене. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, его слова приводит «Р-Спорт».

«Операция подтвердилась. Ковальчук пропустит не меньше месяца, поэтому участия в чемпионате мира не примет», — заявил Ротенберг.

23 апреля появилась информация о возможном возвращении 34-летнего форварда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ковальчук стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015 и 2017). В завершившемся сезоне он записал на свой счет 78 очков в 60 матчах. Контракт Ковальчука со СКА истекает 30 апреля.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. На групповом раунде россияне сыграют со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.