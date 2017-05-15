Сборная России разгромила Латвию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой Латвии в 6-м туре группового этапа чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Встреча прошла в понедельник в немецком Кельне и завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). В первом периоде Богдан Киселевич (13-я минута) и Иван Телегин (19). На первой минуте второго периода Владислав Наместников забросил третью шайбу, а на последней — Никита Кучеров четвертую. Окончательный счет установил Антон Белов на 54-й минуте.

Сборная России одержала шестую победу в шести матчах ЧМ, набрала 17 очков и вернулась на первое место в группе А. В заключительном туре группового этапа подопечные Олега Знарка сыграют с командой США, которая с 15 очками занимает второе место. Встреча состоится 16 мая.