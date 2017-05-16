Сборная Белоруссии по хоккею одержала вторую подряд победу на ЧМ

Сборная Белоруссии одержала победу над Норвегией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, состоявшаяся во вторник, 16 мая, в Париже, завершилась со счетом 4:3 в пользу белорусской команды. В составе победителей дублем отметился Евгений Лисовец, по голу на свой счет записали Илья Шинкевич и Александр Кулаков. У норвежцев отличились Даниэль Сервик, Александер Райшенберг и Юнас Холес.

В предыдущем матче белорусы одолели команду Словении, все остальные встречи на турнире они проиграли, заняв в группе B седьмое, предпоследнее место. Сборная Белоруссии не сумела выйти в плей-офф, однако сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.

Позже во вторник, россияне в рамках группы A проведут встречу с командой США. Начало матча в 17:15 по московскому времени.