Сборная России проиграла американцам на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла американцам в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Кельне во вторник, 16 мая, и завершилась победой американцев со счетом 5:3. У россиян шайбы забрасывали Никита Гусев (12-я минута, 37-я) и Антон Белов (28-я). В составе американцев отличились Кевин Хейз (22-я, 38-я), Дилан Ларкин (33-я), Андерс Ли (53-я) и Брок Нельсон (60-я).

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Несмотря на поражение, команда Олега Знарка вышла в плей-офф, заняв второе место в группе А. Американцы финишировали на первой строчке.

В четвертьфинале турнира россияне, вероятнее всего, сыграют с чехами, которые на данный момент занимают третье место в группе В. Точное имя соперника определится после матча сборных Канады и Финляндии, который пройдет 16 мая и начнется в 21:15 мск. Финнам, чтобы обойти чехов в турнирной таблице, необходимо только в основное время обыгрывать сборную Канады, которая выиграла 5 встреч из 6 на нынешнем турнире. При любом другом исходе сборная Финляндии останется на четвертой позиции.

Чемпионат мира проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.