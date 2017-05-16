Знарок отказался винить судей в поражении сборной России американцам

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от американцев в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 3:5. Его слова во вторник, 16 мая, приводит «Чемпионат.com».

«Нас подвели удаления, какие-то оправданные, какие-то нет. Второй и третий голы были не очень хорошими. Готовимся к следующей игре. У нас было много удалений, особенно в первом периоде. Подустали после матча с Латвией. Мы сами наломали дров, при чем тут судьи? Давайте оставим их в покое», — заявил Знарок.

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В заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Кельне и Париже сборная России уступила сборной США со счетом 3:5. 16 минут игрового времени команда Олега Знарка провела в численном меньшинстве. У россиян дважды удалялись Никита Кучеров и Евгений Кузнецов, по разу — Иван Телегин, Сергей Плотников и Артем Зуб. Сборная США сумела реализовать два из восьми удалений в этом матче. При этом подопечные Джеффа Блашилла лишь четыре раза отправлялись на скамейку штрафников. Однажды россияне сумели разыграть лишнего: отличился Никита Гусев.

Матч Россия — США обслуживала бригада арбитров во главе с финном Ансси Салоненом и швейцарцем Даниэлем Штрикером. Лайнсменами у них были Мирослав Лхотски из Чехии и Андреас Мальмквист из Швеции.

В четвертьфинале турнира сборная России, вероятнее всего, сыграет с чехами, которые на данный момент занимают третье место в группе В. Точное имя соперника станет известно по окончании встречи сборных Канады и Финляндии, которая начнется в 21:15 мск.