«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»

Сборная России проиграла команде США на чемпионате мира по хоккею. Встреча за первое место в группе А завершилась со счетом 5:3 в пользу американцев. Порой судьи принимали неоднозначные решения, в итоге подопечные Олега Знарка в общей сложности 16 минут провели в меньшинстве. «Лента.ру» проследила за реакцией соцсетей на поражение россиян.

Изначально матч с американцами не имел серьезного значения: еще до стартового вбрасывания финского арбитра Ансси Салонена россияне гарантировали себе участие в раунде на выбывания. Встреча в Кельне должна была дать ответ на единственный вопрос: с какого места. Поэтому ничего катастрофического в поражении наших ребят нет — хотя, конечно, вступать в плей-офф после поражения неприятно.

Команда Олега Знарка в заключительном матче в группе не осталась без поддержки соотечественников: на «Ланксесс-Арене» в Кельне собрались полные трибуны. Наши болельщики за явным преимуществом выиграли у американцев неофициальный конкурс по громкости боления. Преуспели они и в креативности слоганов не только до, но и после встречи. Получается, не такая уж у нас пьющая страна, особенно если судить по последним новостям на эту тему.

Кто-то, видимо, болел за ничью.

При этом многие уверены в предвзятости арбитров.

Более чем уверены.

Коллеги-журналисты хвалили голкипера россиян Андрея Василевского, отразившего 30 бросков.

Другие советовали Знарку усилить состав.

В третьем периоде при счете 3:3 российские болельщики испытали сильнейший стресс.

А после четвертой шайбы в исполнении американцев не могли сдержать эмоций.

Ну, а после финальной сирены разочарованию поклонников россиян не было предела.

Кто-то связал запрет «ВКонтакте» на территории Украины с поражением хоккейной сборной.