Финские хоккеисты обыграли американцев на чемпионате мира

Сборная Финляндии обыграла американцев в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, состоявшаяся 18 мая, завершилась победой финнов со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен (22-я минута) и Йоонас Кемппайнен (47-я). В полуфинале суоми сыграют с швейцарцами или шведами.

Американцы покинули мировое первенство. В последнем матче группового этапа они обыграли россиян со счетом 5:3.

Ранее 18 мая сборная России вышла в полуфинал турнира, разгромив чехов со счетом 3:0. Отличились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин.

Чемпионат мира проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.