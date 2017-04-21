Хоккеисты «Чикаго» Панарин и Анисимов смогут сыграть за сборную России на ЧМ

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Российские форварды Артем Анисимов и Артемий Панарин вместе с «Чикаго Блэкхокс» прекратили борьбу за Кубок Стэнли. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Ястребы» проиграли «Нэшвилл Предаторс» все четыре матча в серии первого раунда плей-офф. Четвертая встреча, состоявшаяся в ночь на пятницу, 21 апреля, по московскому времени, завершилась со счетом 4:1.

Панарин в четырех матчах серии отметился одной голевой передачей. Анисимов очков за результативность не набрал. Оба хоккеиста теперь могут получить приглашение для участия в составе сборной России в чемпионате мира в Кельне, который пройдет с 5 по 21 мая.

Такую же возможность получил вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, его клуб уступил «Питтсбург Пингвинс» в пятиматчевом противостоянии.