Хоккеист «Чикаго» Панарин обменян в «Коламбус»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» обменял россиянина Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс». Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает TSN.

В «Чикаго» перейдет форвард Брэндон Саад, Панарин проследует в обратном направлении. Кроме того, «Блэкхоукс» получили голкипера Антона Форсберга и право выбора в 5-м раунде драфта-2018, отдав нападающего Тайлера Мотта и право выбора в 6-м раунде драфта-2017.

В минувшем сезоне 25-летний Панарин провел в составе «Чикаго» 82 матча в регулярном чемпионате и четыре — в плей-офф. В регулярном чемпионате он записал на свой счет 74 очка (31 шайба и 43 передачи). В плей-офф россиянин отметился лишь одной результативной передачей.

Панарин перебрался в НХЛ в 2015 году, пополнив состав «Блэкхоукс». До этого он защищал цвета «Витязя», «Ак Барса» и СКА. Вместе с санкт-петербургской командой он стал обладателем Кубка Гагарина (2015).