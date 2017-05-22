Два россиянина вошли в символическую сборную ЧМ по хоккею

Определена символическая сборная лучших игроков чемпионата мира, прошедшего в Кельне и Париже. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В нее вошли два россиянина: вратарь Андрей Василевский, трижды отыгравший «на ноль», и форвард Артемий Панарин, ставший лучшим бомбардиром турнира (4 шайбы и 13 результативных передач).

Материалы по теме Работа над ошибками Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ

Компанию им составили защитники Колтон Парэйко (Канада) и Денис Зайденберг (Германия), а также форварды Уильям Нюландер (Швеция) и Натан Маккиннон (Канада).

Как уточняет «Советский спорт», Панарин и Василевский вместе с Зайденбергом включены в топ-3 лучших игроков турнира. Самым ценным хоккеистом чемпионата мира признан швед Уильям Нюландер, который в 10 матчах забросил семь шайб и семь раз ассистировал партнерам.

В финале турнира победу над Канадой в серии буллитов одержала сборная Швеции. В матче за третье место россияне обыграли Финляндию.