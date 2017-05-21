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Швеция лишила Канаду титула действующего чемпиона мира по хоккею

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Сборная Швеции обыграла Канаду и завоевала титул чемпиона мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 мая, в Кельне и завершилась победой скандинавской команды в серии буллитов.

В концовке второго периода счет открыл защитник сборной Швеции Виктор Хедман. В начале третьей 20-минутки Райан О'Райлли восстановил равенство. До конца основного времени игры командам больше не удалось отличиться. Не увидели голов зрители и во время 20-минутного овертайма.

В серии буллитов команды совершили по четыре броска, канадцы не сумели реализовать ни одной попытки, шведы отличились дважды.

Канада побеждала на двух последних чемпионатах мира. Шведы последний раз выигрывали мировое первенство в 2013 году.

В матче за третье место, который прошел ранее в воскресенье, сборная России со счетом 5:3 обыграла команду Финляндии.

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