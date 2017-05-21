Сборная России по хоккею обыграла Финляндию и завоевала бронзу ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла Финляндию в матче за третье место на чемпионате мира-2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в воскресенье, 21 мая, завершилась со счетом 5:3 в пользу россиян. Первую шайбу на седьмой минуте забросил Никита Гусев. В начале второго периода Владимир Ткачев удвоил преимущество сборной России, а через три с половиной минуты Гусев оформил дубль. После этого Богдан Киселевич забросил четвертую шайбу. Финляндия ответила голом Микко Рантанена.

Третий период начался с двух заброшенных шайб в исполнении финнов: отличились Микко Лехтонен и Велли-Матти Савинайнен, после чего голом отметился форвард сборной России Никита Кучеров.

В финальной игре Канада встретится со Швецией. Матч начнется в 21:45 по Москве.