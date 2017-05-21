Мутко прокомментировал поражение от канадцев в полуфинале ЧМ по хоккею

Российский вице-премьер Виталий Мутко признался, что не обеспокоен поражением сборной России от Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Слова чиновника приводит «Р-Спорт».

«Опасения за Олимпиаду? Ну, о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое — это вопросы профессиональные и тактические. А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру», — сказал Мутко.

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Встреча состоялась в субботу, 20 мая, в Кельне и завершилась со счетом 4:2 в пользу Канады. Во втором периоде россияне забросили две шайбы, авторами которых стали Евгений Кузнецов и Никита Гусев. В третьем игровом отрезке канадцы забили четыре раза. Голы на счету Марк Шайфли, Натан Маккинон, Райан О'Райлли и Шон Кутюрье.

В финале сборная Канады сыграет со Швецией. Подопечные Олега Знарка поборются за бронзовые медали в матче со сборной Финляндии. Встреча состоится 21 мая и начнется в 17:15 по московскому времени.