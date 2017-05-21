«Всем успокоительное за мой счет»

Развязка полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады (2:4) шокировала многих. Почти идеально отыгравшие два периода россияне в третьем игровом отрезке буквально рассыпались, позволив сопернику забросить четыре шайбы. Бросок Шона Кутюрье по пустым воротам на 59-й минуте встречи разбил мечты болельщиков на первую с 2014 года победу отечественных хоккеистов на первенстве мира. Реакция поклонников команды Олега Знарка — в подборке «Ленты.ру».

Каждый матч со сборной Канады — принципиальный, и тот факт, что россияне с 2011 года не могут победить соперника на крупных турнирах, вызывает грустные мысли у большинства пользователей Twitter.

Хоккеисты обеих команды заставили телезрителей изрядно понервничать. В лучшем случае это приводило к приему порции успокоительного, в худшем — к непредсказуемым последствиям.

Разумеется, пользователи сети не могли не вспомнить сборную России по футболу и ставшую вечной фразу Андрея Аршавина.

Кто-то попытался углубиться в поиск причин очередного поражения от канадцев. В числе прочего юзеры раскритиковали работу главного тренера сборной России Олега Знарка.

Как это часто бывает, после финальной сирены болельщики разделились на два лагеря. В первом оказались те, кто за национальную команду больше не болеет (во всяком случае, до ближайшего матча).

— Печеньки с вареньем (@PechenyeVapenye) 20 мая 2017, 17:24

Другие заявили, что поддерживают команду, несмотря на поражение.

Хотя настроение всех пользователей Twitter было подавленным.



