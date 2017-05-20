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Стал известен соперник сборной России в матче за третье место на ЧМ

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Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2017 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 мая, в Кельне и завершилась со счетом 4:1 в пользу шведов. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александер Эдлер (вторая минута), Джон Клингберг (25-я), Вильям Нюландер (36-я) и Юаким Нордстрем (54-я). У финнов отличился Йоонас Кемппайнен (пятая).

Ранее 20 мая россияне проиграли канадцам в первом полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:4. Во втором периоде отечественные хоккеисты сумели забросить две шайбы, однако в заключительном игровом отрезке пропустили четырежды.

Теперь сборная Финляндии в матче за третье место встретится с командой России. Встреча пройдет 21 мая, начало запланировано на 17:15 мск. В финале сыграют шведы и канадцы, матч начнется в 21:45 мск.

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