Российского форварда захотели сразу десять клубов НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин попал в сферу интересов десяти клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист TSN Даррен Дрегер.

По его информации, над обменом с участием россиянина раздумывают руководители следующих клубов: «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Даллас Старз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз», «Нью-Джерси Девилз», а также «Бостон Брюинз».

Не исключено, что в ближайшее время Панарин окажется в одной команде с соотечественником Ильей Ковальчуком. 35-летний форвард сборной России нынешним летом вернулся в НХЛ, подписав контракт с «Лос-Анджелес Кингз».

Первым клубом в США для Панарина стал «Чикаго Блэкхокс». С 2017 года нападающий защищает цвета «Коламбус Блю Джекетс». В регулярном сезоне-2017/2018 26-летний Панарин принял участие в 81 матче, забросил 27 шайб и отдал 55 голевых передач.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!