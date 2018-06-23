Илья Ковальчук вернулся в НХЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук станет игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Спортсмен присоединится к команде перед стартом сезона-2018/2019, когда будут улажены все детали трехлетнего контракта. Официально договор будет подписан 1 июля.

В начале апреля Ковальчук объявил, что уходит из петербургского СКА и собирается вернуться в НХЛ. Россиянин перешел в СКА из «Нью-Джерси» летом 2013 года. В составе петербургского клуба нападающий выиграл Кубок Гагарина.

Помимо «Нью-Джерси», в НХЛ россиянин также защищал цвета «Атланта Трэшерз». Проведя в США суммарно 12 сезонов, Ковальчук так и не стал обладателем Кубка Стэнли.

В феврале этого года Ковальчук в составе команды Олимпийских атлетов из России выиграл Олимпийские игры. Он был признан самым ценным игроком хоккейного турнира.

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