Ковальчук снова уедет в НХЛ

Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о планах на будущее. Его слова приводит РИА Новости.

«Я сказал ребятам спасибо, и руководству, и болельщикам тоже. Не знаю, как сложится судьба. Но в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Америке. Огромное спасибо Санкт-Петербургу. Я не говорю: "Прощай", я говорю: "До свидания"», — заявил хоккеист.

Ковальчук поблагодарил команду за время, проведенное в ней. «Я старался, сделал то, что сделал. Вернулся, провел отличные пять лет в России, я очень доволен. Очень по-доброму в Питере. Это особенный город, он навсегда в моем сердце», — добавил он.

Ранее, 8 апреля московский ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Ковальчук перешел в СКА из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» летом 2013 года. В составе петербургского клуба форвард стал обладателем Кубка Гагарина.

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