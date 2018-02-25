Ковальчук засобирался в НХЛ после победы на Олимпиаде

Нападающий сборной России Илья Ковальчук рассказал о намерении вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Такое заявление он сделал после завоевания титула олимпийского чемпиона, его слова приводит «Чемпионат.com».

«Поздравляю Павла Дацюка, он заслужил вступление в Тройной золотой клуб. Это очень почетно, он настоящий капитан, я невероятно за него рад. Ему скоро 40 будет, а у меня еще есть пять-шесть лет, так что буду стараться повторить его достижение. Конечно, я знаю, что для этого надо выиграть Кубок Стэнли, или, вы думаете, я не знал? Буду пробовать», — сказал Ковальчук.

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После завоевания золотой медали в Пхенчхане Дацюк вступил в Тройной золотой клуб (победа на Олимпийских играх, в Кубке Стэнли и на чемпионате мира). В активе Ковальчука есть победы на Олимпиаде (2018) и чемпионатах мира (2008, 2009). В НХЛ он выступал в составе «Атланта Трэшерс» и «Нью Джерси Девилс», но Кубок Стэнли не завоевал. В данный момент он защищает цвета петербургского СКА.

25 февраля россияне обыграли немцев в финале Олимпийских игр. Встреча завершилась победой команды Олега Знарка в овертайме — 4:3. Решающую шайбу забросил Кирилл Капризов.

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