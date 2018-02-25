Россияне отобрали у канадцев флаг и пошли с ним на хоккейный финал

@hockey_se / Twitter

Хоккейные болельщики из России забрали у канадцев национальный флаг и взяли его на финальный матч Олимпиады. Интервью с ними опубликовали в Twitter-аккаунте «СЭ Хоккей».

По словам одного из фанатов, конфликт с канадскими болельщиками произошел 24 февраля в одном из спортивных баров Каннына. «На нас напали, но я дал отбой. Было десять на одного, всех положил. Вот на флаге следы подошвы и крови», — рассказал хоккейный болельщик.

Россияне отобрали у канадцев флаг, а позже взяли его с собой на финальный матч. Вместе с ним болельщики принесли и российский триколор, на котором написали название родного города — Самары. Один из них также пришел с нарисованным на щеке немецким флагом.

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