Футбольных фанатов предложили запретить

Футбольное фанатское движение в России нужно запретить. Об этом заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно. Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», — сказал Артамонов.

Чиновник порадовался, что клуб из Калуги играет во второй лиге. «Я нашим ребятам говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики», — считает он.

16 декабря 2017-го аргентинский футбольный клуб «Ювентуд» был сослан в низший дивизион чемпионата страны и отстранен от участия в соревнованиях на один год из-за фанатов, избивших судей во время матча с «Индепендьенте».

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