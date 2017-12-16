Футбольный клуб сослали в низший дивизион из-за избивших судей камнями фанатов

Аргентинский футбольный клуб «Ювентуд» был сослан в низший дивизион чемпионата страны и отстранен от участия в соревнованиях на один год из-за фанатов, избивших судей во время матча с «Индепендьенте». Об этом сообщает издание Ole.

Клуб также был оштрафован на 450 тысяч аргентинских песо (21,9 тысячи евро).

Инцидент произошел в конце ноября. Болельщики, недовольные работой судейской бригады, избили арбитра Бруно Амикони и его помощников Марсело Акосту и Маурисио Лунака. Один из фанатов пробил голову Амикони камнем. В драке также принимали участие футболисты и тренеры «Ювентуда».

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