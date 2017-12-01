Аргентинцы напали на футбольного судью и пробили ему голову

Аргентинские фанаты прорвались на поле и избили судью матча четвертого дивизиона чемпионата страны между «Ювентудом» и «Индепендьенте». Видеозапись опубликовал журналист Диего Бранчателли в своем Twitter-аккаунте.

За несколько минут до окончания встречи футболисты «Индепендьенте» вели со счетом 1:0 благодаря голу, забитому с пенальти. Болельщики, недовольные таким развитием событий, выбежали на поле и избили арбитра Бруно Амикони и его помощников Марсело Акосту и Маурисио Лунака.

В результате фанаты камнем пробили голову Амикони. «Мы ожидаем заслуженного приговора», — написал Бранчателли.