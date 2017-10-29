Судью КХЛ нашли в Шереметьево с пробитой головой

Судью Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павла Комарова нашли с пробитой головой в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

После матча между рижским «Динамо» и омским «Авангардом» Комаров вылетел из Риги в Нижний Новгород. Во время пересадки в Москве арбитр был обнаружен без сознания, его голова была в крови. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу.

По информации медиков, Комаров получил открытую черепно-мозговую травму от удара тупым предметом. Врачи сомневаются, что судья сам мог споткнуться и разбить голову: такая травма несовместима с диагностированными повреждениями.

Жена арбитра Екатерина рассказала, что созванивалась с мужем и до вылета все было в порядке. «Если он не зашел на борт самолета, почему его не искали? Если не полетел, то его багаж должен был улететь в Нижний Новгород, однако мне его выдали в Шереметьево. Получается, что сумку сняли с рейса. Почему он поехал в общем автобусе, если у бизнеса трансфер до самолета обычно отличается?» — недоумевает супруга арбитра. Она обратилась в полицию.

Комаров обслуживает матчи КХЛ в качестве главного судьи с 2009 года.

26 октября хавбек чешского футбольного клуба «Збузани» Радек Ширл избил рефери в матче против «Высоке Мито». Футболист ударил главного арбитра по шее, и тот упал. Затем нанес несколько ударов по лежачему и был удален с поля. Полузащитнику грозит длительная дисквалификация.