Недовольный решением арбитра спортивный директор показал судье повтор с телефона

Спортивный директор футбольного клуба «Лейпциг» Ральф Рангник в перерыве матча второго тура Кубка Германии против мюнхенской «Баварии» выбежал на поле и показал арбитру видеоповтор с мобильного телефона. Об этом сообщает The Sun.

Рефери назначил пенальти в ворота «Баварии», однако через некоторое время поменял решение на штрафной. Рангник был недоволен и попытался повлиять на судью, показав ему момент с телефона.

Игроки «Баварии» эмоционально отреагировали на попытки повлиять на рефери — защитник Матс Хуммельс полез в драку с футбольным функционером, хавбек Наби Кейта пытался ему помешать.

На 53-й минуте Кейта получил вторую желтую карточку, оставив хозяев в меньшинстве. На 68-й минуте полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг забил первый мяч. Пять минут спустя хавбек «Баварии» Тьяго Алькантара сравнял счет. Мюнхенцы выиграли в серии пенальти со счетом 5:4.

23 октября баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард поцеловал судью во время матча регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс». Таким образом центровой отреагировал на решение арбитра вынести ему пятое персональное замечание.