Американский баскетболист поцеловал наказавшего его судью

Американский баскетболист, центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард поцеловал судью во время матча регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс». Видео было опубликовано на странице Bleacher report в Twitter.

Таким образом спортсмен отреагировал на решение арбитра вынести ему пятое персональное замечание. Судья зафиксировал фол со стороны Ховарда в эпизоде с борьбой за подбор под кольцом «Атланты». Поцелуй пришелся в макушку темнокожего судьи.

18 октября игрок «Чикаго Буллс» Никола Миротич получил перелом челюсти в драке с товарищем по команде.