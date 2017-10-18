Игрок НБА сломал челюсть одноклубнику

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллс» Никола Миротич получил перелом челюсти в драке с товарищем по команде Бобби Портисом. Об этом в среду, 18 октября, сообщает ESPN.

Между баскетболистами возник конфликт во время тренировки 17 октября. В результате Портис ударил Миротича в лицо, тот упал на пол и не мог подняться несколько минут. Его отправили в госпиталь, где диагностировали перелом челюсти. В клубе подтвердили, что Миротичу, скорее всего, потребуется операция.

26-летний испанец черногорского происхождения выступает за «Чикаго» с 2014 года. В прошлом сезоне Миротич в среднем набирал по 10,6 очка. Его зарплата составляет 12,5 миллиона долларов в год.

Портис играет за «Чикаго» с 2015 года. Он соперничает с Миротичем за место в стартовой пятерке.

Сезон-2017/2018 начался в ночь на 18 октября. «Чикаго» свой первый матч проведет в ночь на 20 октября с «Торонто Рэпторс». В прошлом сезоне команда уступила «Бостон Селтикс» в первом раунде плей-офф.