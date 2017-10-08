Баскетболист НБА спас тонущую в реке женщину

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Табо Сефолоша спас тонущую в реке женщину. Об этом сообщает CBS Sports.

Инцидент произошел на реке Прово в Юте, куда баскетболист вместе с женой и двумя дочерьми отправился на рафтинг. Семья сплавлялась на плоту и наткнулась на женщину, находящуюся в воде. Перевернувшись на лодке, Лори Кларк потеряла спасательный жилет и с трудом удерживалась на плаву благодаря подруге, которая схватила женщину за майку и старалась поддерживать ее со своей лодки. Пришедший на помощь Сефолоша затащил тонущую женщину на свой плот.

Баскетболист заявил, что не сделал ничего особенного. Однако Кларк считает по-другому. «Сефолоша не осознает, насколько я была в ужасе и отчаянии. Он на самом деле спас мою жизнь в этот день», — прокомментировала случившееся потерпевшая.

Летом 2017 года форвард подписал с «Ютой» двухлетний контракт на сумму 10,5 миллионов долларов.

В сезоне 2016/17 американец играл за «Атланту». Он провел 62 матча в регулярном сезоне, набирая в среднем по 7,2 очка за матч и совершая 4,4 подбора.

