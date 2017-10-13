Двукратного чемпиона НБА заподозрили в фут-фетишизме

Видео: The Real Daytime / YouTube

Жена Стефена Карри, двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стейт Уорриорс», в эфире ток-шоу The Real призналась, что супруг любит ее голые стопы. Видеозапись появилась на YouTube-канале The Real Daytime.

На просьбу ведущих показать странное фото на телефоне Айеша Карри продемонстрировала изображение со своими ногами и отметила, что когда баскетболист просит ее отправить фотографию в стиле ню, она «посылает это». В комментариях под видеозаписью пользователи заподозрили Карри в фут-фетишизме, однако признали, что в этом нет ничего страшного.

