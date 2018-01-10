Бывший тренер «Зенита» дебютировал на «Дакаре» и попал в аварию

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш дебютировал в «Дакаре-2018» и попал в аварию на четвертом этапе гонки. Свой рассказ о случившемся он опубликовал в Instagram.

«Пишу, чтобы сообщить, что мы со штурманом Рубеном находимся в безопасности, с нами все хорошо, вернулись в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и разбили переднюю часть автомобиля. "Дакар", к сожалению, для нас завершен. Повезет в следующий раз. Спасибо за поддержку», — написал Виллаш-Боаш.

После трех этапов 40-летний португалец занимал 43-е место в зачете автомобилей.

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Виллаш-Боаш — фанат автоспорта. Он неоднократно рассказывал о мечте принять участие в «Дакаре». Информация о том, что футбольный тренер станет одним из пилотов, появилась в конце ноября, но изначально организаторы заявляли, что его имя появилось в базе по ошибке. Позднее его участие подтвердили официально.

Потругалец проработал в «Зените» с 2014 по 2016 год. За это время он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Кроме того, он в разное время возглавлял «Порту», «Челси», «Тоттенхэм» и «Шанхай СИПГ».

В 2018-м ралли-марафон «Дакар» проводится в 40-й раз. Маршрут трассы проходит по территории Перу, Боливии и Аргентины. Финиш запланирован на 20 января.

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