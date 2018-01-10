Спорт
 
Последние новости
Африканский сухогруз протаранил шедший в Сирию российский десантный корабль
Буйволы подрались со львами на глазах у толпы
Прославленного в гонках на Gelandewagen мажора арестовали за езду без прав
«Могучих рейнджеров» похвалили за расизм
Самый большой самосвал в мире предложили продавать за биткоины
Знаменитости продолжили травлю H&M
Украинка лишилась руки из-за пожалевшего стиральную машину поляка

Бывший тренер «Зенита» дебютировал на «Дакаре» и попал в аварию

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш дебютировал в «Дакаре-2018» и попал в аварию на четвертом этапе гонки. Свой рассказ о случившемся он опубликовал в Instagram.

«Пишу, чтобы сообщить, что мы со штурманом Рубеном находимся в безопасности, с нами все хорошо, вернулись в бивуак. Мы спрыгнули с дюны и разбили переднюю часть автомобиля. "Дакар", к сожалению, для нас завершен. Повезет в следующий раз. Спасибо за поддержку», — написал Виллаш-Боаш.

После трех этапов 40-летний португалец занимал 43-е место в зачете автомобилей.

Виллаш-Боаш — фанат автоспорта. Он неоднократно рассказывал о мечте принять участие в «Дакаре». Информация о том, что футбольный тренер станет одним из пилотов, появилась в конце ноября, но изначально организаторы заявляли, что его имя появилось в базе по ошибке. Позднее его участие подтвердили официально.

Потругалец проработал в «Зените» с 2014 по 2016 год. За это время он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Кроме того, он в разное время возглавлял «Порту», «Челси», «Тоттенхэм» и «Шанхай СИПГ».

В 2018-м ралли-марафон «Дакар» проводится в 40-й раз. Маршрут трассы проходит по территории Перу, Боливии и Аргентины. Финиш запланирован на 20 января.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Экипаж «КамАЗ-Мастер» помог перевернувшемуся на «Шелковом пути» гонщику
Победитель «Дакара-2017» Карякин пропустит ралли из-за отсутствии финансирования
Российский гонщик Карякин сравнил победу на «Дакаре-2017» с рождением ребенка
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«У него старческое слабоумие»

Главный скандалист мирового футбола вернулся на тропу войны
14:44Сегодня

Абрамович потратил миллион фунтов на просмотр матчей собственного клуба

15:1631 декабря 2017

Опубликован трейлер чемпионата мира по футболу в стиле «Безумного Макса»

13:15Сегодня

Футболисты «Реала» устали от эгоизма Роналду и выступили против него

Спорт00:0830 декабря 2017

Жертва для Орла

Нурмагомедов готов порвать Барбозу на пути к титулу чемпиона UFC
10:48Сегодня

Нападающий МЮ отказался от многомиллионного контракта из-за предсказания вуду

13:17 1 января

Bild обвинила Беккера в продаже поддельной ракетки на аукционе

00:31Сегодня

Канадец провалил отбор на Олимпиаду и потребовал убрать результаты русских

Спорт00:06 9 января

«Если хочу жить, то из больницы надо бежать»

Она выиграла чемпионат мира, но в 20 лет стала инвалидом
09:40Сегодня

Дэб доведет футболиста из Саудовской Аравии до тюрьмы

18:4931 декабря 2017

ФИФА анонсировала сотрудничество с Родченковым по допингу в российском футболе

19:56 9 января

Жена Аршавина пообещала отрезать пальцы обнимавшейся с ним модели

Россия
«Батина жига валит боком»
Россию захватил уличный дрифт на ржавых «Жигулях»
«Анонимность, безнаказанность и тонны детской порнографии»
Охотница за педофилами о своей работе, угрозах и трофеях
«Потом может и не быть»
Почему люди становятся волонтерами в хосписах
ФСБ открестилась от жены Аршавина
На директора лицея завели дело после шуток учеников о Чечне
Песков отреагировал на появление в Вашингтоне площади Немцова
В Кремле объяснили необходимость усиления обороны Крыма
Все материалы
Мир
«Пока не было этих бородатых, жили как европейцы»
Иранцы пьют водку и ругают исламскую власть, пока никто не видит
Северокорейцам разонравилось убегать на Юг
Американский генерал нашел «Игру престолов» на карте мира
Американец повадился на свидания к лошади соседа
Красные и опасные
Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики
Россия предостерегла США от «лицемерных» попыток вмешаться в выборы
Трамп, наркотики и джихад
Чем жил мир в 2017 году
Все материалы
Бывший СССР
Рижское сопло
Зачем Латвия решила стать космической державой
Украинка лишилась руки из-за пожалевшего стиральную машину поляка
«Мы устали, мы никому не нужны»
В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»
Силовики разогнали желающих переехать в Россию таджиков
Киевский бармен по-русски послал иврит с мовой и поплатился
В Киргизии задумали обязать чиновников носить белые колпаки
Саакашвили захотелось «острых ощущений» от Порошенко
Все материалы
Экономика
На трезвую голову
Что будет с рублем, нефтью, ценами и биткоином в 2018 году
Чиновникам разрешили скрывать криптовалюту
Плохо кончили
Бывшая летчица люфтваффе основала секс-империю, но проиграла интернету
Леонтьев объяснил отказ от участия в аукционе по газовым месторождениям «АЛРОСы»
В новогодние каникулы россияне потратили триллион рублей
Основатель «Яндекса» купил гражданство Мальты
Всемирный банк оценил перспективы российской экономики
Все материалы
Силовые структуры
Михаил ПопковПерегнать Чикатило
Самый страшный маньяк в истории России убил 81 женщину. И это далеко не конец
Тоже люди
Что бывает, когда у преступников просыпается совесть
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Прославленного в гонках на Gelandewagen мажора арестовали за езду без прав
Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»
В Москве начались поиски педофила с девочкой в багажнике
Пустой сейф замглавы Россельхознадзора разочаровал вора
Все материалы
Наука и техника
Чужие победы
США и Китай в 2018 году помянут «Роскосмос»
Нам не светит
Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Бесполезнее вас
Самые идиотские изобретения с крупнейшей выставки электроники
Финны вернут отобранное при Сталине оружие
Китайские смартфоны уличили в шпионаже
Найдено древнейшее изображение космической катастрофы
Объяснена высокая продолжительность жизни женщин
Все материалы
Спорт
«У него старческое слабоумие»
Главный скандалист мирового футбола вернулся на тропу войны
Абрамович потратил миллион фунтов на просмотр матчей собственного клуба
Футболисты «Реала» устали от эгоизма Роналду и выступили против него
Бывший тренер «Зенита» дебютировал на «Дакаре» и попал в аварию
Нападающий МЮ отказался от многомиллионного контракта из-за предсказания вуду
«Если хочу жить, то из больницы надо бежать»
Она выиграла чемпионат мира, но в 20 лет стала инвалидом
Канадец провалил отбор на Олимпиаду и потребовал убрать результаты русских
Все материалы
Культура
Дядя Миша
Умер Михаил Державин, звезда русских комедий 90-х
Признаки жизни
Сексапильные официантки и рэп-баттл в довлатовском заповеднике
«Шоу-бизнес родился из цирка уродов»
Хью Джекман о сговоре продюсеров, рискованном мюзикле и будущем Росомахи
«Могучих рейнджеров» похвалили за расизм
Майкл Дуглас на всякий случай опроверг возможные обвинения в мастурбации
Катрин Денев и еще 99 француженок поддержали право мужчин приставать к женщинам
Раскрыты обстоятельства смерти Михаила Державина
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора просыпаться
Что произошло в сети, пока страна уничтожала оливье
Названы главные сексуальные предпочтения россиян
«Их души будут спасены»
Аноним обещал самоубийцам киберпанк-рай, но испугался последствий
«Довольный собой» щенок сиба-ину снисходительно примерил парики из своей шерсти
Москвичей массово забросило в океан
Россиян уличили в чрезмерном увлечении порно
Полицейских заставили слушать «Нафиг полицию» на повторе
Все материалы
Ценности
Владислав Барихин«Клиенты вопят, но недолго»
Он делает машинки для битья с Сашей Грей и верит, что мастеров заменят роботы
Невеста принца Гарри попалась на дешевке
Покупатели кроссовок получат проездной на год
Американские модники назвали имя следующего президента США
Американцев обеспечили одеждой для получения олимпийских медалей
Худоба модели в свитере с надписью «нехудая» возмутила сеть
Британский модельер показала модель с флагом Евросоюза на заду
Все материалы
Путешествия
Без ножа режут
Медицинский туризм глазами российских хирургов
Путин разрешил полеты в Каир
Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео
Крокодилы убили туриста в Зимбабве
Авиаизвращенец залез в трусы спящей соседке и пожаловался ФБР на неудобные штаны
Француз-экстремал оставил жену и поехал покорять Якутию
В Австралии туристы нашли чужой порошок, употребили его и попали в больницу
Все материалы
Из жизни
Бал сатаны
Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
«Вся моя жизнь — отпуск»
История жительницы Краснодара, переехавшей в Индию
Униженные и оскорбленные
Человечеству понадобился год, чтобы научиться обижаться буквально на все
Определен легкий и приятный способ справиться с лишним весом
Метаморфозы испуганного осьминога показали на видео
Мода на отбеливание пенисов обеспокоила власти Таиланда
Грабительница напугала таксиста голой грудью
Все материалы
Мешок с подарками
Самые интересные и дорогие автомобильные лоты первого аукциона нового года
Какие машины мы ждем в 2018 году
Самые важные премьеры наступившего года
Поездить и умереть
Главные премьеры 2017 года, на которых мы обязаны прокатиться в 2018-м
Главные автомобильные сокровища года
Машина Гитлера и Supra c V12: самые интересные машины, которые выставили на продажу в 2017-м
Новую «восьмерку» BMW сфотографировали без камуфляжа
MINI получили «робот», новый логотип и фонари в виде британского флага
Представлен электрический 800-сильный Chevrolet Corvette
Все материалы
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
«Иные шлюхи приличнее обычных людей»
Студентки открыли бордель в квартире москвича. Он в восторге
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
Осторожно, модерн
Чем опасны квартиры в новостройках
«Галлюциногенную» квартиру в Москве оценили в 200 миллионов рублей
Житель Челябинска нашел несколько килограммов ртути в своей квартире
Отгрохали
Мост, парковка и каток: чем удивили строители в 2017 году
Все материалы