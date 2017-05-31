Победитель «Дакара-2017» Карякин пропустит ралли из-за отсутствии финансирования

Российский гонщик Сергей Карякин, выигравший ралли-марафон «Дакар-2017» в зачете квадроциклов, заявил об отсутствии финансирования. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Из-за проблем с деньгами спортсмен пропустит многодневную гонку «Шелковый путь».

«К сожалению, я не нашел ни поддержки, ни спонсоров, поэтому вынужден пропустить эти соревнования. Были переговоры со спонсорами, но подтверждения я не получил. Что касается "Дакара-2018", то в середине июля будет последний срок подачи заявок, если ничего не изменится, то не поеду. Не так много времени осталось», — заявил Карякин.

Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2017 году стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань. «Дакар» в 2018 году пройдет по территории Перу, Боливии и Аргентины с 6 по 20 января. Отправной точкой будет будет Лима (Перу), а финишной — Кордова (Аргентина).