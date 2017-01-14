Российский гонщик Карякин сравнил победу на «Дакаре-2017» с рождением ребенка

Российский гонщик Сергей Карякин сравнил победу на ралли-рейде «Дакар-2017» в зачете квадроциклов с рождением ребенка. Слова спортсмена в субботу, 14 января, приводит пресс-служба соревнований.

«Выиграть "Дакар" — это как появление ребенка. Потребуется время, чтобы это осознать. В этом году я был на сто процентов уверен, что смогу добиться победы. Это было моей целью четыре года», — заявил Карякин.

«Я горжусь тем, что смог заслужить место среди лучших гонщиков в мире. Немного грустно думать о том, что все почти закончено. Завтра я вернусь к тому, что буду просто еще одним парнем в своей стране», — добавил россиянин.

Ранее 14 января Карякин завершил 12-й этап на 8-м месте, что гарантировало ему победу в общем зачете. 25-летний спортсмен выиграл «Дакар» впервые в карьере.

«Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Аргентины и Боливии.