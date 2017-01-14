Россиянин Карякин стал победителем ралли-рейда «Дакар» в зачете квадроциклов

Российский пилот Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда «Дакар» в зачете квадроциклов. Об этом сообщает ТАСС.

Последний, 12-й, этап гонки прошел в субботу, 14 января, между аргентинскими городами Рио-Куарто и Буэнос-Айрес. Карякин пришел к финишу восьмым, что обеспечило ему первое место в общем зачете. Вторым стал чилиец Игнасио Касале, третьим — аргентинец Пабло Себастьян Копетти.

25-летний российский спортсмен впервые в своей карьере стал победителем ралли «Дакар». До этого его лучшим результатом было четвертое место, которое он занял в 2016 году. Карякин — единственный представитель от России в гонках на квадроцикле. Соревнования в этом виде программы ведутся с 2009 года.

«Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Аргентины и Боливии.