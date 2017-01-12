Французский гонщик сбил словенского мотоциклиста на «Дакаре»

Французский гонщик Стефан Петерансель на автомобиле Peugeot сбил словенского мотоциклиста Симона Марчича на 10-м этапе ралли-рейда «Дакар», проходящего в Южной Америке. Об этом сообщается на странице соревнований в Twitter.

Авария произошла на 83-м километре этапа, француз оставался с пострадавшим до прибытия помощи. У Марчича диагностирован перелом берцовой кости, его жизни ничего не угрожает.

После девяти этапов «Дакара» Петерансель в паре со штурманом Жан-Полем Коттре занимал второе место генерального зачета в классе внедорожников. Его отставание от соотечественника Себастьена Леба на Peugeot составляло 1 минуту 38 секунд.

5 января во время третьего этапа «Дакара» в словацкого мотогонщика Ивана Якеша ударила молния. Спортсмен успел спустить с мотоцикла одну ногу и поставить на землю, благодаря этому электрический разряд не прошел сквозь него и не причинил ему серьезного вреда.

«Дакар-2017» проходит на территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

51-летний Петерансель — рекордсмен ралли-рейда, он выигрывал «Дакар» 12 раз. Шесть из них он одержал на мотоцикле Yamaha, другие шесть — на внедорожниках Mitsubishi, Mini и Peugeot.