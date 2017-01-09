Гендиректор «КамАЗа» обвинил в предвзятости организаторов ралли «Дакар»

Организаторы ралли-рейда «Дакар» хотят убрать российскую команду «КамАЗ-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

«Мы столько лет выигрывали гонку, что говорить о простом участии, без побед, сложно. Очевидно, что организаторы делают все, чтобы создать условия по замене лидера в "Дакаре", Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты», — заявил Когогин.

Он добавил, что разработка нового мотора займет около полутора лет. Кроме того, неопределенное время необходимо для его адаптации к гонкам.

«КамАЗ-мастер» — 13-кратный победитель «Дакара». С 2019 года в соревнованиях вводятся новые ограничения: команды смогут использовать двигатели, объем которых не превышает 13 литров. Сейчас автомобили КамАЗа оборудованы 16-литровыми моторами.

«Дакар-2017» проходит на территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе. Как сообщает Национальная служба новостей (НСН), на данный момент экипажи «КамАЗ-мастер» занимают второе, третье и четвертое места в зачете грузовиков. Лидирует голландец Жерар де Рой на Iveco.

