Российский экипаж стал первым на ралли-рейде «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КамаАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне пришли к финишу первыми на 12-м этапе ралли-рейда, который проходил на участке между городами Рио-Куарто и Буэнос-Айрес, и остались лидерами в общем зачете гонки. Помимо Николаева, в состав экипажа входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков.

Второе место занял другой экипаж команды «КамАЗ-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова, третьим стал голландец Жерар де Рой из команды «Ивеко», который был действующим победителем рейда.

Николаев во второй раз в карьере занял первое место в общем зачете «Дакара». До этого он побеждал в 2013 году. Всего экипажи команды «КамАЗ-мастер» 14 раз праздновали успех на ралли-рейде, что является рекордом.

Ранее россиянин Сергей Карякин стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов. Вторым стал чилиец Игнасио Касале, третьим — аргентинец Пабло Себастьян Копетти.

