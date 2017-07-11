Экипаж «КамАЗ-Мастер» помог перевернувшемуся на «Шелковом пути» гонщику

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» помог французскому гонщику Peugeot Стефану Петеранселю вернуться на трассу после аварии на четвертом этапе ралли-рейда «Шелковый путь». Об этом сообщается на сайте гонки.

Петерансель перевернулся, влетев в яму на 165-м километре этапа протяженностью 908,8 километра. Машина получила серьезные повреждения, но проезжавший мимо российский экипаж помог ему с запчастями, и француз вернулся в гонку. После трех этапов Петерансель занимал второе место в общем зачете внедорожников.

Петерансель — рекордсмен по количеству побед на «Дакаре» (13). Шесть из них он одержал на мотоцикле Yamaha, семь— на внедорожниках Mitsubishi, Mini и Peugeot.

Ралли-рейд «Шелковый путь» протяженностью 9599 километров проходит по территории России, Казахстана и Китая. Соревнования проводятся в седьмой раз. В гонке принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик. В китайском Урумчи к ним присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Спортсмены финишируют 22 июля в китайском городе Сиань.

