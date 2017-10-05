Спорт
 
Последние новости
Украина пропустит чемпионат мира по футболу в России
Нарушитель российской границы представился украинским военным
Путина уличили в клонировании губернаторов
Объяснена невыносимая вонь дуриана
Телеканал «Россия 1» анонсировал новое шоу Андрея Малахова
Эрдоган пообещал Порошенко не признавать присоединение Крыма к России
Фуркад «разрешил» России участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане
Популярные новости
Украина пропустит чемпионат мира по футболу в России
Объяснена невыносимая вонь дуриана
Путина уличили в клонировании губернаторов
Телеканал «Россия 1» анонсировал новое шоу Андрея Малахова
Эрдоган пообещал Порошенко не признавать присоединение Крыма к России
Нарушитель российской границы представился украинским военным
Фуркад «разрешил» России участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане

«Мы встречали калмыков, которые выступали против негров»

Российские фанаты создали свой особый нацизм

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Нацизм среди футбольных фанатов, казалось, почти умер в нулевые, но сейчас возрождается. Немцы столкнулись с этой проблемой трижды за последние пару недель, итальянцы — дважды. Как себя чувствует ультраправое движение в России и откуда оно здесь вообще — в материале «Ленты.ру».

В девяностые и начале нулевых бритоголовых агрессивных молодых людей на российских стадионах было почти невозможно не встретить. Они колесили по городам вслед за командами и били тех, кто им не нравился. Они назывались футбольными фанатами, но по факту ими не были.

Их выход на футбольную сцену — ответ на понятные процессы, связанные с развалом СССР. Но проблема куда глубже. «Это было всегда. Фанатов не нужно считать какой-то отдельной кастой. Они — часть уличной, городской субкультуры. А улица любого европейского мегаполиса, не только российского, — в основном правая. В 90-е годы, когда эти идеи начали проявляться на трибунах, туда же пришли и некоторые политические аспекты», — объяснил исследователь отечественного фан-движения Дмитрий Лекух.

Сама фанатская субкультура с кричалками и стадионным пением стала частью российской реальности в 80-е, придя из Великобритании. Падение железного занавеса лишь ускорило процесс проникновения в культуру российских фанатов идеологии западных коллег, которые в основном были повернуты в правую сторону.

По версии Андрея Малосолова, болельщика с 30-летним стажем, все началось в конце 80-х в таких городах, как Баку, Ереван, Кутаиси, Тбилиси. До 1987 года туда ездили русские фанаты, и все было прекрасно, но после того как демонстрацию в Тбилиси в 1989-м разогнали саперными лопатками, настроения там категорически изменились.

«В 1989-м мы ездили в Баку, где тогда шла резня и происходили ужасные события. На нас, болельщиков ЦСКА, напали местные, и в дело вмешался русский десант, который был там дислоцирован», — вспоминает Малосолов. Но это было только начало. «Самый памятный момент — 1990 год, Ереван. Болельщики "Арарата" вырвались на поле и били всех подряд. Чуть ранее в Кутаиси матч прервали на 86 минут из-за того, что на поле выбежали грузинские фанаты. Их разозлило то, что в ворота ЦСКА не поставили пенальти. Они избили тогдашнего главного тренера армейцев Павла Садырина, нескольких игроков, а одного из болельщиков чуть не убили. Спустя полтора часа матч возобновили, и Кутаиси забил-таки свой гол», — рассказал Малосолов, свидетель тех событий.

Вспомнил он и ряд других случаев тех лет: резню в Фергане на кубковом матче ЦСКА с местным «Нефтяником» и стрельбу в Орджоникидзе в 1991-м. Любой выезд болельщиков ЦСКА, «Спартака» или «Зенита» в южные города оборачивался массовыми потасовками. По словам Малосолова, именно тогда в умах молодежи из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов сформировались радикальные идеи. Тогда же в страну пришла мода на скинхедов, охотников за мигрантами, которых в столицу в то время прибывало немало.

«Я впервые увидел бритых на футболе в 1995-м году. Они выделялись из общей толпы фанатов еще и тем, что носили одинаковую одежду с соответствующей символикой. Мы с ними познакомились, стали общаться. Их идея состояла в следующем: все белые — братья, между ними не должно быть никакой вражды. Шведы у них были викингами, немцы — арийцами, мы — славянами. Весь вред, по их мнению, шел от нелегальных мигрантов», — рассказывает Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), в прошлом активный болельщик московского «Динамо», известный как Каманча.

Одним из главных символов ультраправых того времени был кельтский крест — символ кельтского христианства, который в среде скинхедов обозначал превосходство белой расы.

«Практически все фанаты в своей атрибутике использовали кельтский крест. В официальных точках реализации продукции продавались шарфы с изображением креста. Он, например, присутствовал почти во всей атрибутике "Динамо". Доходило до абсурда: в 1999-м для генералов МВД, пришедших в VIP-ложу клуба, было закуплено 20 шарфов с кельтским крестом, и они следили за ходом матча в них. Никто тогда не понимал, что это значит. Что такого во фразе "Все белые — братья»? Что тут отталкивающего? Ничего. Обратная сторона всей этой истории в том, что никто в эту идеологию глубоко не смотрел», — заявил Шпрыгин.

Действительно, глубоко в нацистскую идеологию фанаты не погружались, во многом из-за разного уровня образования. «В уличном фанатском были все, от дворников до академиков. Но даже люди с высшим образованием не всегда могли выстроить архаику от кельтского креста до свастики. Это более серьезные вещи, которые, по сути, не имеют отношения к фанатской жизни», — отметил Лекух.

Пик активности радикалов приходится на начало нулевых. Тогда кресты, свастики и нацистские кричалки были не просто в ходу. Они стали неотъемлемой частью российского фан-движения. «Скинхеды ходили на футбол, и фанаты с ними объединились. Все смешалось, и было сложно понять, кто есть кто», — вспоминает Шпрыгин.

На эти годы пришелся расцвет околофутбольного движения в России. Побоища на национальной почве фиксировались в так называемых фэнзинах — фанатских журналах. Так, в спартаковском Ultras News можно было прочитать отчет о выезде в Элисту, где произошли столкновения с местным населением, которое именовалось «косоглазыми». В фанатском движении того времени была распространена расистская терминология. Некоторые спартаковцы называли себя white power.

Как рассказывает Шпрыгин, даже в столице Калмыкии были сильны нацистские настроения. «Проще сказать, где не было ультраправых фанатов. На Кавказе. Самое забавное, что даже на выезде в Элисту мы встречали калмыков, которые выступали против негров. Хотя калмыки явно отличаются от русских», — рассказал Каманча, участник многих выездов вместе с динамовскими фанатами.

Вплоть до конца нулевых нередки были случаи убийства фанатами кавказцев и не только. Так, в июне 2001 года в Челябинске, около стадиона «Локомотив» группа из пяти скинхедов и фанатов «Зенита» забила до смерти 22-летнего бездомного Дмитрия Недельчева — в порядке «очищения родной земли от всякой нечисти». Руководил убийством 17-летний Никита по прозвищу Юз. Челябинский областной суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы, а его подельника, 15-летнего Игоря (кличка Буржуй) — также зенитовского фаната — к пяти с половиной. Местные газеты опубликовали фото, где полтора десятка бритоголовых фанатов «Зенита» вскинули руки в нацистском приветствии.

В том же году прошел печально известный рейд по Царицыно, когда ультраправые жестоко избили более сотни работников местного рынка, приехавших из Средней Азии. Примерно с того момента, по словам Шпрыгина, фанаты и скинхеды начали постепенно отдаляться друг от друга.

«Скинхеды дошли до того, что начали убивать. Они так же организованно избивали, например, посетителей рэп-концертов. Рэп — это негритянская музыка, значит, все, кто его слушает, предали белую расу. Это одно. Но когда ты едешь на акцию и режешь дворника-таджика — это другое. Скинхеды еще приходили на футбол, но не участвовали в акциях фанатов. Спартаковский скинхед вполне мог подраться с армейским после матча. Но фанаты уже не ходили с ними резать продавцов на рынках», — говорит Каманча.

Насилие перед футбольными матчами и после них случалось еще с десяток лет, но в середине нулевых национализм и нацизм на российских стадионах резко пошел на спад. На Западе, а затем и в России против хулиганов развернулась настоящая война. Повсеместное видеонаблюдение, санкции в виде лишения свободы, многократное удорожание билетов и другие меры привели к тому, что в Англии сегодня на стадион ходят в основном люди солидного возраста и достатка. В этом же направлении движется Россия.

Из последних инцидентов такого рода на отечественных стадионах вспоминается 2013 год, когда на традиционно многочисленном выезде в Ярославль кто-то из фанатов «Спартака» развернул на трибунах полотнище со свастикой. Полиция этого болельщика отыскала, наказала его арестом на семь дней и штрафом в размере 50 тысяч рублей. «Спартак» заплатил за его правонарушение в десятки раз больше, и два следующих домашних матча провел без зрителей. Немалая цена.

В апреле 2015 года фанаты «Спартака» и «Торпедо» вывесили на трибунах баннеры с кельтским крестом. Сложность ситуации заключается в том, что по российскому законодательству этот символ не запрещен, однако он полностью противоречит правилам организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE). Этим же правилам обязан подчиняться Российский футбольный союз (РФС). Поэтому два московских клуба были наказаны, хотя, по словам Шпрыгина, борьба с этой символикой ведется слишком резко. К счастью, этот эпизод остается самым серьезным за последнее время, что в преддверии домашнего чемпионата мира крайне важно.

Ситуацию периодически пытаются нагнетать британские СМИ. В феврале этого года на телеканале «Би-би-си» вышел фильм «Армия хулиганов России». Картина о жестоких русских должна была убедить англичан, что ехать в Россию на чемпионат мира-2018 опасно для жизни. Главные герои фильма — два болельщика «Спартака» в масках. Один из них на хорошем английском говорит: «Для кого-то чемпионат мира будет фестивалем футбола, а для кого-то — фестивалем насилия». Эта эффектная фраза призвана отбить у англичан последнее желание отправиться на мундиаль.

Футбольное хулиганство и нацизм — явления, которые в нулевые разделились и теперь встречаются редко. Фанаты все меньше вступают в «расовые» драки, выбирая в соперники лишь активную группу поддержки ненавидимых клубов. В какой-то степени это радует. А сдержать пыл отдельных фанатов, желающих, например, повторить марсельское побоище-2016, российская полиция точно в состоянии.

Евгений Бакин
Михаил Потапов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:03 7 октября

Кукуй, гаси

В Вегасе определят будущего соперника Макгрегора и познают силу «Ахмата»
23:51 9 октября

Украина пропустит чемпионат мира по футболу в России

07:45 8 октября

Фергюсон победил Ли и стал временным чемпионом в дивизионе Макгрегора

22:37 9 октября

Американский тренер употребил кокаин и объявил об уходе из спорта

Спорт00:05 9 октября
Константин Сарсания

Агент мяча и решала

Внезапно умер самый влиятельный человек российского футбола
21:37 9 октября

Фуркад «разрешил» России участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане

19:37 9 октября

Хайнкес объяснил возвращение в «Баварию» собачьим лаем

20:51 9 октября

СМИ назвали имя сменщика умершего Сарсании в «Зените»

Спорт11:00 8 октября

«Где ты прячешься, кусок дерьма?»

Фергюсон удушил Ли и идет за Конором Макгрегором
21:4329 сентября

«Барселоне» предрекли переезд в другую лигу после отделения Каталонии

18:55 9 октября

Болельщик с ДЦП получил работу в РФС

17:5129 сентября

Кокорин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Россия
«Такой был страх, что лицо перекашивалось»
Почему излечиться от рака бывает недостаточно
Житель Омской области попытался убежать от жены с подругами и утонул
В Хабаровском крае пьяные вооруженные люди полмесяца держали поселок в блокаде
Мавзолей Ленина отказался от эвакуации
«Народ начал купаться в этой аномальщине»
Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
Путин сменил губернатора Омской области
Все материалы
Мир
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Неудавшемуся подрывнику дали пожизненное в Великобритании
Глава Пентагона призвал готовиться к военному конфликту с Северной Кореей
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
В могилу с улыбкой
Румынское кладбище, где можно повеселиться с мертвецами
Все материалы
Бывший СССР
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Порошенко пригласил Турцию в группу «друзей деоккупации Крыма»
В азербайджанских учебниках напечатали карту Великой Армении
В ДНР отреагировали на обещание Яроша вернуть Донбасс под контроль Киева
В Литве нашли замок самоубийц
В Киеве обвинили Москву в заселении Крыма народами Сибири
В Раде предложили ограничить право украинцев на выезд в Россию
Все материалы
Финансы
Отскочили: ЦБ притормозил продажу Рокетбанка и «Точки»
Что ждет клиентов двух самых хайповых банков России
Минтруд нацелился на деньги россиян
ЦБ отчеканит 100 миллионов тамбовских рублей
Сыгравший в «Игре на понижение» экономист получил Нобелевскую премию
Украину спасли от миллиардного штрафа в пользу «Газпрома»
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
В Госдуме предложили ограничить продажу биткоинов на руки
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Расширенный Панамский канал увеличил загрузку портов Восточного побережья США
Гендиректор Ferrari пообещал начать выпуск внедорожников
В России нарастили производство водки и коньяка
Правообладатель Ждуна потащил в суд «ВКонтакте» и Ozon
Россияне продолжили активно скупать новые автомобили
ТоАЗ подписал коллективный договор со своими сотрудниками
Все материалы
Силовые структуры
Жесть как она есть
В День России подросток надышался краской и убил отказавшую ему подругу
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Оленевод на драйве
Шаманы и пьяные вахтовики схлестнулись в бесконечных разборках на Крайнем Севере
Бывшего замглавы Минкульта Пирумова осудили на 1,5 года и освободили в зале суда
Осужденного за убийство трех чеченцев Худякова поймали спустя 10 лет
Задержан водитель попавшего в ДТП автобуса под Владимиром
Фанату «Спартака» дали 11 лет за убийство 18-летнего парня у метро «Цветной бульвар»
Все материалы
Наука и техника
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Натаниэль ПетерсонНа голову укушенный
Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
Человек с оживленным мозгом умер
Найден умерший от переедания «рыбоящер»
Microsoft похоронила Windows Phone
Объяснена работа невозможного двигателя
Все материалы
Спорт
«Мы встречали калмыков, которые выступали против негров»
Российские фанаты создали свой особый нацизм
Украина пропустит чемпионат мира по футболу в России
Американский тренер употребил кокаин и объявил об уходе из спорта
Фуркад «разрешил» России участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане
Хайнкес объяснил возвращение в «Баварию» собачьим лаем
СМИ назвали имя сменщика умершего Сарсании в «Зените»
Константин СарсанияАгент мяча и решала
Внезапно умер самый влиятельный человек российского футбола
Все материалы
Культура
Конец большого турне
Умер Жан Рошфор — актер фильмов о высоком блондине и великолепной Анжелике
Марина Цветаева и Сергей Эфрон. 1911 год«Он любовник из любовников»
Жизнь, любовь и смерть Марины Цветаевой в вещах, фотографиях и документах
Свое не пахнет
В России не только снимают плохие сериалы, но и топорно копируют западные хиты
«Правый сектор» пообещал сорвать концерт лидера 5’Nizza в Одессе
Засудившая Ашера из-за герпеса женщина призналась в использовании презервативов
Актриса из «Игры престолов» зачитала рэп про «уважение кисок»
Режиссер восьмых «Звездных войн» посоветовал избегать трейлера
Все материалы
Интернет и СМИ
Власть чешуи
Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Ветеран Афганистана вызвал «короля Instagram» разобраться по-мужски
Матерные тирады программистов собрали в одном месте
Дуров назвал условия для превращения России в технологического лидера
Мускулистые свиньи-мутанты шокировали пользователей соцсетей и зоозащитников
Все материалы
Ценности
Кто любит покрепче
Для легкого, но головокружительного опьянения совсем не обязательно пить
Последний экземпляр внедорожника Mercedes-Maybach продали за 1,2 миллиона евро
Британцы создали люксовый камуфляж для экстремальных условий
Дочери Сталлоне в прозрачных платьях поучились варить пасту
Автор заставки к «Игре престолов» снял видеоролик для швейцарских часовщиков
Мирослава Дума и Виржил Абло помогли Levi's с дизайном куртки для дальнобойщиков
Agent Provocateur снял модель в прозрачном белье
Все материалы
Путешествия
SINGAPORE - 2013/11/29: Tourists walk around on the sky-walk structures at Gardens by the Bay, notable for being one of the top 10 indoor gardens of the world. Экзотика и порядок
Россияне в Сингапуре летают в трубе и машут ногами
Дубай сократит процедуру паспортного контроля до 15 секунд
Экскурсовод испугался треснувшего под ногами стеклянного моста
Туроператоры предрекли подорожание путевок из-за краха «ВИМ-Авиа»
Авиарейсы в Турции будет сопровождать воздушная полиция
Названы главные недостатки российских отелей
Бар на украинской полярной станции включили в топ лучших в мире
Все материалы
Из жизни
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Любительницы пластической хирургии застряли в аэропорту из-за неузнаваемых лиц
Белые тигрята растерзали сотрудника индийского парка
Три медведя забрались в пиццерию и съели колбасу
Канадец выиграл в лотерею 25 миллионов долларов
Все материалы
Искра пропала
Как Гран-при Японии прикончил текущий сезон «Формулы-1»
Главный по «Хондам»
Энтузиазм, автоспорт и проблемы с налогами фирмы Mugen
«Тойота» для императора
Эволюция самого роскошного автомобиля Японии
Спорткупе с внедорожником внутри – как это вообще возможно?
Забытый концепт-кар Mercury Montego Sportshauler и его маленький секрет
Kia Stinger для России сделают слабее
Последний внедорожник Maybach продали за 1,2 миллиона евро
Lexus потратил 15 лет на разработку особого оттенка
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы