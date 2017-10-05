Страны, где победил футбольный нацизм

Немецкий футбольный союз (DFB) на этой неделе заплатил 33 тысячи долларов Международной федерации футбола (ФИФА) за поведение своих фанатов на матче с Чехией. Недовольные политикой организации ультраправые болельщики прервали минуту молчания нацистскими лозунгами. А чуть раньше клуб одной из низших лиг «Теутония 05» уволил гендиректора Берта Эма, который на пресс-конференции решил поприветствовать всех выкриком: «Зиг хайль!» Немецкие футбольные чиновники довольно часто встречаются с проявлениями расовой нетерпимости в фанатской среде. То же самое происходит в итальянском футболе. «Лента.ру» разбиралась, куда ведут корни футбольного шовинизма в тех странах, где давно побежден фашизм.

Немецкое болото

Драки болельщиков сборной Германии с голландцами или поляками — обыденное явление. Исторически сложилось, что костяк немецкого фанатского движения составляют люди с ультраправыми взглядами, которые свою ярость выплескивают в столкновениях с представителями этих стран. Впрочем, ультраправые немцы болеют за клубы из низших лиг, в то время как в Бундеслиге яркие проявления нетерпимости — большая редкость: для провинившихся предусмотрены слишком серьезные санкции.

Впрочем, в сентябре отличились фанаты «Кельна», но не на игре чемпионата страны, а в Лондоне, перед и во время встречи Лиги Европы с «Арсеналом». Сначала 20 тысяч разгоряченных немцев захватили улицы города и прошлись по ним маршем, а к вечеру устроили ад на матче с «канонирами». Нацистские выкрики, драки со стюардами и справляющие нужду на ограду мужики — стадион «Эмирейтс» запомнит это надолго.

Но все же основная часть ультраправых фанатов группируется вокруг клубов из третьей-четвертой лиги чемпионата. Более того, географически подавляющее большинство из них болеет за команды из Восточной Германии. Одни из самых ярых — члены Inferno Cottbus-99, группировки, поддерживающей «Энерги» из Котбуса.

Число 99 — отсылка к году основания. Достигшая «совершеннолетия» лишь в 2017-м Inferno Cottbus получила широкую известность благодаря своей непримиримой позиции и жестокости. Баннеры, кричалки — практически вся символика, которую используют ультраправые фанаты, отсылает к фашистскому прошлому Германии, ко временам Гитлера. К слову, любимым клубом фюрера, по распространенному мнению, был «Шальке-04», который ныне с переменным успехом играет в Бундеслиге.

Близкая к IC-99 группировка — WK13 Boys, которая тоже фанатеет за «Энерги». Представитель движения в одном из немногих интервью говорил, что выстроить нормальные отношения с руководством клуба активным болельщикам проблематично, если не невозможно. Понятно, что проблема — во взглядах. Однако быть недопущенными из-за взглядов на матчи любимой команды — это сильно: именно такая судьба постигла Inferno Cottbus, которая после нескольких выходок лишилась права посещать стадион.

Летом 2013 года фанаты преодолели около 600 километров, приехали в тренировочный лагерь своей команды и... сорвали предсезонный матч. Из соображений безопасности была отменена и следующая встреча — с «Маккаби» из Тель-Авива. Трудно представить, что творилось бы на стадионе, если бы нацистская группировка фанатов «Энерги» проникла на трибуны.

Фото: @WK13BoysCottbus

Забавно, что «Энерги» открыто поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, хотя от поступков фанатов она вряд ли в восторге.

Парни из Котбуса активно сотрудничают с фирмой из Хемницера — New Society, которая болеет за одноименный клуб. Те едва не молятся на Гитлера и остаются самой радикальной правой группировкой Германии. Связываться с ними опасно вне зависимости от цвета кожи. Сейчас New Society — главная фанатская организация Хемницера, однако первой была HooNaRa (Hooligans-Nazis-Rassisten), возникшая в 90-е годы.

Они активничали не только на стадионах, но и за их пределами, с криками «Sieg Heil!» громя заведения турок и представителей других национальностей, а примерно раз в месяц ходили «стенка на стенку». К 2007 году HooNaRa, также получившая бан на посещение матчей команды, исчезла, уступив свое место более молодой New Society.

Схожими взглядами отличаются фанаты дрезденского «Динамо» (Faust des Ostens) и «Ганзы» из Ростока (Vorpommern Mob), также выступающих в низших лигах чемпионата Германии. А вот в Италии нацизм проник выше.

Любимый клуб дуче

Журналист американского ESPN Райт Томпсон в 2013 году отправился в путешествие по Италии, чтобы доказать: в местном футболе процветает расизм и нацизм. Он встретился с фанатом «Вероны», которого называет The Hooligan (Хулиган). «Более гостеприимного хозяина трудно найти», — пишет журналист. Хулиган говорит на восьми языках, а по выходным «топит» за «Верону» — клуб, который представляет его родной город. На просьбу журналиста перевести одну из речевок фанат ответил: «Как тебе "Ты ****ный нигер!"?»

Ультрас «Вероны» часто называют самыми радикальными в Италии. В июле этого года лидеры еврейского сообщества страны, шокированные антисемитскими настроениями ультраправых поклонников клуба, констатировали настоящую победу нацизма. Считается, что именно веронские фанаты стояли у истоков развития ультраправых настроений в фанатской среде некоторых клубов Италии.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters FC Cologne fans shout slogans

Сейчас «Верона» находится далеко от элиты футбола на Апеннинском полуострове, в отличие от римского «Лацио» — клуба, болельщики которого также известны своими противоречивыми взглядами.

3 октября всю фанатскую трибуну домашнего стадиона лациале дисквалифицировали на два матча Серии А. Curva Nord (Северная трибуна) устроила обструкцию двоим игрокам «Сассуоло» — Клоду Аджапонгу и Альфреду Дункану. Чуть ранее «Лацио» сыграл в Лиге Европы с бельгийским «Зульте-Варегемом», победил со счетом 2:0, но никто этого не увидел — Олимпийский стадион был пуст: два года назад УЕФА наказала римский клуб за поведение болельщиков в матче с чешской «Спартой».

В обоих случаях «Лацио» пострадал из-за проявлений расизма со стороны своих фанатов. Темнокожий футболист на поле домашней арены для Curva Nord — как красная тряпка для быка. Регулярные наказания не пугают наиболее радикальную часть фанатского сектора — они уже привыкли.

«Лацио» — любимый клуб Бенито Муссолини и всей фашисткой верхушки итальянского правительства 1920-1940-х. Историки также причисляют дуче к числу страстных болельщиков «Болоньи», которая представляла его родной регион и в тот период шесть раз побеждала в Серии А — турнире, созданном с подачи партии. Однако на матчи «орлов», которые в те годы не блистали, Муссолини ходил с завидной регулярностью. Неудивительно, что вокруг «Лацио» сформировалась соответствующая фанатская база.

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Главным противником лациале стала пролетарская «Рома», основанная в 1927 году. Болельщики молодой команды стремились завоевать власть в фанатской среде. «Орлы», разумеется, не могли согласиться с дерзкими выскочками и конфликтовали с ними с момента появления «Ромы».

После свержения режима Муссолини ультрас «Лацио» существовали разрозненными группировками, каждая со своими взглядами. Но в целом небесно-голубым цветам остались верны обеспеченные слои римской публики — те, кто поддерживал дуче. Единого движения до 1977 года попросту не существовало. Пока не появились Eagles Supporters.

Относительно умеренная группировка была главной на Curva Nord до 80-х, пока ее лидеры не отошли от дел. Наиболее радикальные фанаты, приверженцы крайне правых взглядов, отделились и организовали Irriducibili («Неудержимые»). Они принесли на Олимпийский стадион новую культуру боления, отдающую фашизмом.

Фото: Giuseppe Calzuola / AP

«Неудержимые» царят на Северной трибуне по сей день и влияют даже на внутренние дела клуба. Так, в 2001 году предположительно лидеры этой группировки сорвали трансфер чернокожего защитника — француза Лилиана Тюрама, считавшегося тогда одним из сильнейших в мире. Руководители движения лично встречались с игроком в Парме и тонко намекнули, что человеку его наружности не выжить на «Олимпико».

Темные страницы истории «Лацио» связаны с деятельностью Irriducibili. В сезоне-1998/1999 на матче с ненавистной «Ромой» они растянули 50-метровый баннер, на котором написали: «Аушвиц — ваш город, печи — ваши дома». Они же выкрикивали антисемитские и расистские лозунги. В 2002 году легенда «Лацио» Паоло Ди Канио не сдержал себя после забитого «Роме» гола — поприветствовал фанатов вскинутой к солнцу рукой и подвергся жесточайшей критике. Ультраправая часть Curva Nord жест оценила и организовала масштабную акцию в его поддержку, продемонстрировав сотни баннеров с фамилией Ди Канио в одном из следующих матчей.

Во всех странах ведется непримиримая борьба с футбольным нацизмом, однако время от времени возникают отдельные вспышки, причем не только в Германии и Италии. Этой осенью таких случаев было особенно много.

Продолжение следует...