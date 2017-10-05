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Страны, где победил футбольный нацизм

Там ультраправые фанаты кидают зиги и избивают соперников

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Фото: AP

Немецкий футбольный союз (DFB) на этой неделе заплатил 33 тысячи долларов Международной федерации футбола (ФИФА) за поведение своих фанатов на матче с Чехией. Недовольные политикой организации ультраправые болельщики прервали минуту молчания нацистскими лозунгами. А чуть раньше клуб одной из низших лиг «Теутония 05» уволил гендиректора Берта Эма, который на пресс-конференции решил поприветствовать всех выкриком: «Зиг хайль!» Немецкие футбольные чиновники довольно часто встречаются с проявлениями расовой нетерпимости в фанатской среде. То же самое происходит в итальянском футболе. «Лента.ру» разбиралась, куда ведут корни футбольного шовинизма в тех странах, где давно побежден фашизм.

Немецкое болото

Драки болельщиков сборной Германии с голландцами или поляками — обыденное явление. Исторически сложилось, что костяк немецкого фанатского движения составляют люди с ультраправыми взглядами, которые свою ярость выплескивают в столкновениях с представителями этих стран. Впрочем, ультраправые немцы болеют за клубы из низших лиг, в то время как в Бундеслиге яркие проявления нетерпимости — большая редкость: для провинившихся предусмотрены слишком серьезные санкции.

Впрочем, в сентябре отличились фанаты «Кельна», но не на игре чемпионата страны, а в Лондоне, перед и во время встречи Лиги Европы с «Арсеналом». Сначала 20 тысяч разгоряченных немцев захватили улицы города и прошлись по ним маршем, а к вечеру устроили ад на матче с «канонирами». Нацистские выкрики, драки со стюардами и справляющие нужду на ограду мужики — стадион «Эмирейтс» запомнит это надолго.

Но все же основная часть ультраправых фанатов группируется вокруг клубов из третьей-четвертой лиги чемпионата. Более того, географически подавляющее большинство из них болеет за команды из Восточной Германии. Одни из самых ярых — члены Inferno Cottbus-99, группировки, поддерживающей «Энерги» из Котбуса.

Число 99 — отсылка к году основания. Достигшая «совершеннолетия» лишь в 2017-м Inferno Cottbus получила широкую известность благодаря своей непримиримой позиции и жестокости. Баннеры, кричалки — практически вся символика, которую используют ультраправые фанаты, отсылает к фашистскому прошлому Германии, ко временам Гитлера. К слову, любимым клубом фюрера, по распространенному мнению, был «Шальке-04», который ныне с переменным успехом играет в Бундеслиге.

Близкая к IC-99 группировка — WK13 Boys, которая тоже фанатеет за «Энерги». Представитель движения в одном из немногих интервью говорил, что выстроить нормальные отношения с руководством клуба активным болельщикам проблематично, если не невозможно. Понятно, что проблема — во взглядах. Однако быть недопущенными из-за взглядов на матчи любимой команды — это сильно: именно такая судьба постигла Inferno Cottbus, которая после нескольких выходок лишилась права посещать стадион.

Летом 2013 года фанаты преодолели около 600 километров, приехали в тренировочный лагерь своей команды и... сорвали предсезонный матч. Из соображений безопасности была отменена и следующая встреча — с «Маккаби» из Тель-Авива. Трудно представить, что творилось бы на стадионе, если бы нацистская группировка фанатов «Энерги» проникла на трибуны.

Забавно, что «Энерги» открыто поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, хотя от поступков фанатов она вряд ли в восторге.

Парни из Котбуса активно сотрудничают с фирмой из Хемницера — New Society, которая болеет за одноименный клуб. Те едва не молятся на Гитлера и остаются самой радикальной правой группировкой Германии. Связываться с ними опасно вне зависимости от цвета кожи. Сейчас New Society — главная фанатская организация Хемницера, однако первой была HooNaRa (Hooligans-Nazis-Rassisten), возникшая в 90-е годы.

Они активничали не только на стадионах, но и за их пределами, с криками «Sieg Heil!» громя заведения турок и представителей других национальностей, а примерно раз в месяц ходили «стенка на стенку». К 2007 году HooNaRa, также получившая бан на посещение матчей команды, исчезла, уступив свое место более молодой New Society.

Схожими взглядами отличаются фанаты дрезденского «Динамо» (Faust des Ostens) и «Ганзы» из Ростока (Vorpommern Mob), также выступающих в низших лигах чемпионата Германии. А вот в Италии нацизм проник выше.

Любимый клуб дуче

Журналист американского ESPN Райт Томпсон в 2013 году отправился в путешествие по Италии, чтобы доказать: в местном футболе процветает расизм и нацизм. Он встретился с фанатом «Вероны», которого называет The Hooligan (Хулиган). «Более гостеприимного хозяина трудно найти», — пишет журналист. Хулиган говорит на восьми языках, а по выходным «топит» за «Верону» — клуб, который представляет его родной город. На просьбу журналиста перевести одну из речевок фанат ответил: «Как тебе "Ты ****ный нигер!"?»

Ультрас «Вероны» часто называют самыми радикальными в Италии. В июле этого года лидеры еврейского сообщества страны, шокированные антисемитскими настроениями ультраправых поклонников клуба, констатировали настоящую победу нацизма. Считается, что именно веронские фанаты стояли у истоков развития ультраправых настроений в фанатской среде некоторых клубов Италии.

Сейчас «Верона» находится далеко от элиты футбола на Апеннинском полуострове, в отличие от римского «Лацио» — клуба, болельщики которого также известны своими противоречивыми взглядами.

3 октября всю фанатскую трибуну домашнего стадиона лациале дисквалифицировали на два матча Серии А. Curva Nord (Северная трибуна) устроила обструкцию двоим игрокам «Сассуоло» — Клоду Аджапонгу и Альфреду Дункану. Чуть ранее «Лацио» сыграл в Лиге Европы с бельгийским «Зульте-Варегемом», победил со счетом 2:0, но никто этого не увидел — Олимпийский стадион был пуст: два года назад УЕФА наказала римский клуб за поведение болельщиков в матче с чешской «Спартой».

В обоих случаях «Лацио» пострадал из-за проявлений расизма со стороны своих фанатов. Темнокожий футболист на поле домашней арены для Curva Nord — как красная тряпка для быка. Регулярные наказания не пугают наиболее радикальную часть фанатского сектора — они уже привыкли.

«Лацио» — любимый клуб Бенито Муссолини и всей фашисткой верхушки итальянского правительства 1920-1940-х. Историки также причисляют дуче к числу страстных болельщиков «Болоньи», которая представляла его родной регион и в тот период шесть раз побеждала в Серии А — турнире, созданном с подачи партии. Однако на матчи «орлов», которые в те годы не блистали, Муссолини ходил с завидной регулярностью. Неудивительно, что вокруг «Лацио» сформировалась соответствующая фанатская база.

Главным противником лациале стала пролетарская «Рома», основанная в 1927 году. Болельщики молодой команды стремились завоевать власть в фанатской среде. «Орлы», разумеется, не могли согласиться с дерзкими выскочками и конфликтовали с ними с момента появления «Ромы».

После свержения режима Муссолини ультрас «Лацио» существовали разрозненными группировками, каждая со своими взглядами. Но в целом небесно-голубым цветам остались верны обеспеченные слои римской публики — те, кто поддерживал дуче. Единого движения до 1977 года попросту не существовало. Пока не появились Eagles Supporters.

Относительно умеренная группировка была главной на Curva Nord до 80-х, пока ее лидеры не отошли от дел. Наиболее радикальные фанаты, приверженцы крайне правых взглядов, отделились и организовали Irriducibili («Неудержимые»). Они принесли на Олимпийский стадион новую культуру боления, отдающую фашизмом.

«Неудержимые» царят на Северной трибуне по сей день и влияют даже на внутренние дела клуба. Так, в 2001 году предположительно лидеры этой группировки сорвали трансфер чернокожего защитника — француза Лилиана Тюрама, считавшегося тогда одним из сильнейших в мире. Руководители движения лично встречались с игроком в Парме и тонко намекнули, что человеку его наружности не выжить на «Олимпико».

Темные страницы истории «Лацио» связаны с деятельностью Irriducibili. В сезоне-1998/1999 на матче с ненавистной «Ромой» они растянули 50-метровый баннер, на котором написали: «Аушвиц — ваш город, печи — ваши дома». Они же выкрикивали антисемитские и расистские лозунги. В 2002 году легенда «Лацио» Паоло Ди Канио не сдержал себя после забитого «Роме» гола — поприветствовал фанатов вскинутой к солнцу рукой и подвергся жесточайшей критике. Ультраправая часть Curva Nord жест оценила и организовала масштабную акцию в его поддержку, продемонстрировав сотни баннеров с фамилией Ди Канио в одном из следующих матчей.

Во всех странах ведется непримиримая борьба с футбольным нацизмом, однако время от времени возникают отдельные вспышки, причем не только в Германии и Италии. Этой осенью таких случаев было особенно много.

Продолжение следует...

Евгений Бакин

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