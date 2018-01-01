Мексиканский футболист убил удалившего его судью

Футбольный арбитр в Мексике скончался после нападения игрока во время матча любительских команд. Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации издания, травму судье Хосе Вальдемару Эрнандесу Капитильо нанес футболист, которому он показал красную карточку. После матча Капитильо был доставлен в больницу города Халапа и умер после недельной комы.

«В данный момент мы принимаем меры, чтобы после смерти нашего коллеги справедливость восторжествовала», — заявил президент Ассоциации арбитров Мексики Валентин Рамирес.

Отмечается, что нанесший судье смертельную травму спортсмен взят под стражу.

В начале декабря сообщалось, что во время матча четвертого дивизиона чемпионата Аргентины фанаты одной из команд прорвались на поле и атаковали судью. Болельщики пробили главному арбитру голову, его помощники также получили травмы. Нападавших заключили под стражу.

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