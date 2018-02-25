New York Post назвала россиян командой без страны и подверглась обструкции

После победы российских хоккеистов в финале олимпийского турнира американская газета New York Post назвала их «командой без страны».

— New York Post (@nypost) 25 февраля 2018, 08:00

«Команда без страны выигрывает олимпийский хоккейный турнир», — гласит подпись к посту издания в Twitter.

В комментариях оскорбленные болельщики сборной России ответили газете. «Команда без медалей», — пошутил о сборной США @NBiryaltsev. Американцы покинули Олимпиаду 21 февраля, уступив чехам в четвертьфинале.

@bflayer намекнул на уязвленное самолюбие американцев после триумфа российской команды.

@bogatyrevaa_ напомнила о том, что олимпийские атлеты из России громили сборную США на групповом этапе.

«США в огне», — шутит @PSEUNOFF.

Ранее 25 февраля российские хоккеисты выиграли Олимпиаду. В финале команда Олега Знарка обыграла сборную Германии — 4:3. Последний раз отечественные спортсмены становились олимпийскими чемпионами в Альбервиле в 1992 году, тогда на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная СНГ.

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