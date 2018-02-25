Российские хоккеисты выиграли Олимпиаду

Сборная России в финале хоккейного турнира в южнокорейском Пхенчхане обыграла немцев. Об этом с места события сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 25 февраля и завершилась со счетом 4:3 в пользу российской команды. В первой двадцатиминутке за секунду до перерыва ворота немцев распечатал Вячеслав Войнов. На 30-й минуте Феликс Шюц сравнял счет. На 54-й минуте Никита Гусев вновь вывел россиян вперед, но немцы отыгрались уже через 10 секунд — отличился Доминик Кагун. На 57-й минуте россияне оказались в роли догоняющих — шайбу забросил Йонас Мюллер. За 56 секунд до финальной сирены Гусев оформил дубль. Решающую шайбу в овертайме в ворота немцев отправил Кирилл Капризов.

Сборная России впервые в истории выиграла золотые медали Олимпиады. До этого высшим достижением были серебряные награды на Играх в Нагано в 1998 году. Последний раз отечественные хоккеисты становились олимпийскими чемпионами в 1992 году в Альбервиле, тогда это сделала команда СНГ.

Россияне Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству сыгранных за сборную матчей на Олимпиадах — в активе каждого по 29. Предыдущий рекорд принадлежал Дарюсу Каспарайтису (28 матчей).

Это золото стало для российских спортсменов вторым на Олимпиаде. Первое завоевала фигуристка Алина Загитова, выигравшая соревнования женщин-одиночниц. В активе отечественных атлетов шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

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