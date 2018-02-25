Россиян лишили национального флага на закрытии Олимпиады

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал не снимать отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) перед церемонией закрытия Игр-2018. Об этом заявил глава МОК Томас Бах, передает РИА Новости.

«Исполком решил не снимать отстранение ОКР перед церемонией закрытия. Делегация ОАР (олимпийских атлетов из России) выполнила требования исполкома МОК, но два допинговых случая (на Играх-2018) повлияли на решение не снимать отстранение. Исполком МОК рассмотрит снятие отстранения после того, как антидопинговый юнит подтвердит, что других антидопинговых нарушений на Олимпийских играх-2018 нет», — пояснил он.

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Таким образом, сборная атлетов из России пройдет на церемонии закрытия Игр в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом.

Также стало известно, что глава комиссии МОК по работе со спортсменами-олимпийцами из России на Играх-2018 Николь Хоеверц рекомендует снять дисквалификацию ОКР после анализа всех допинг-проб российских спортсменов. «Очевидно, что восстановление ОКР перед церемонией закрытия Игр было бы противоречивым решением. Комиссия рекомендует не снимать отстранение ОКР перед церемонией закрытия, и допустить участие спортсменов в статусе ОАР», — заявила Хоеверц.

При этом, по ее словам, выявленные случаи допинга со стороны российских спортсменов не являются систематическими и не показывают наличие допинговой системы.

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций. Тогда же сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

20 февраля стало известно, что допинг-проба B 25-летнего керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего на Играх-2018 бронзовую медаль, оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний.

24 февраля Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву, допинг-проба которой подтвердила содержание в организме спортсменки запрещенного препарата триметазидина.

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