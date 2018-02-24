Норвежский журналист усомнился в чистоте российских медалистов на Олимпиаде

Норвежский журналист Пер Анджелл Бернтсен усомнился, что российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков — «чистые» спортсмены. Об этом он написал в своей колонке на сайте телеканала Tv2.

«Никогда не был так счастлив от победы финна (Ийво Нисканен — прим. «Ленты.ру»). Альтернатива была хуже. Не то чтобы я подозревал Александра Большунова. Я буду считать его "чистым", пока не доказано обратное, или "абсолютно чистым“, как любят говорить русские. Но проблема в том, что все руководители сборной России на Олимпиаде в Сочи работают до сих пор», — пишет журналист.

Бернтсен воздержался от прямых обвинений в адрес российских атлетов, но подчеркнул, что у его подозрений есть основания.

«После гонки я увидел менеджера Юрия Чарковского, который был замешан в первом скандале, связанном с употреблением русскими эритропоэтина в 90-х. Оба специалиста, мягко говоря, имеют допинговую печать и являются ключевыми звеньями нынешней команды олимпийских атлетов из России на Олимпиаде в Пхенчхане. Присутствие этих людей делает подозрительными успехи Большунова и Ларькова», — заключил он.

Большунов 24 февраля финишировал вторым в лыжном масс-старте на 50 километров, не сумев опередить финского лыжника Нисканена. Тройку призеров замкнул Ларьков.

Для Большунова награда стала четвертой на Олимпиаде в Пхенчхане. Он завоевал серебро в командном спринте на Играх вместе с Ларьковым, Денисом Спицовым и Алексеем Червоткиным. Также Большунов стал обладателем серебряных медалей в эстафете и «бронзы» в индивидуальном спринте.

Из-за нарушений антидопинговых правил 24 февраля были дисквалифицированы российские бобслеистки — Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова. Ранее бронзовой награды лишились отечественные керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.

Закрытие Олимпиады состоится 25 февраля.

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