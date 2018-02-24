Российские лыжники завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде

Российские лыжники в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане выиграли сразу две награды. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Александр Большунов в гонке на 50 километров уступил финну Ийво Нисканену в борьбе за золото, отстав от него на 18,7 секунды. Другой россиянин Андрей Ларьков финишировал третьим.

21 февраля Большунов завоевал серебро в командном спринте на Играх, разделив награду с Ларьковым, Денисом Спицовым и Алексеем Червоткиным. Также на Играх в Пхенчхане Большунов выиграл серебряные медали в эстафете и «бронзу» в индивидуальном спринте.

Закрытие Олимпиады назначено на 25 февраля.

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