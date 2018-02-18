Российские лыжники завоевали пятую медаль на Олимпиаде

Российские лыжники завоевали серебряные медали в эстафете 4 по 10 километров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представители команды «Олимпийских атлетов из России» Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов расположились на втором месте, показав время 1:33:14.3. Победителями стали Дидрик Тенсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Хесфлот Клебо из Норвегии, третье место заняли французы Жан-Марк Гайяр, Морис Манифика, Клеман Парисс и Адриен Бакшайдер.

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Медаль в эстафете стала пятой для российских лыжников на Олимпиаде. Ранее бронзовые медали завоевали лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в эстафете 4 х 5 километров, Денис Спицов в индивидуальной гонке на 15 километров, Александр Большунов в спринте и Юлия Белорукова в женском спринте.

Помимо лыжников, на олимпийский пьедестал поднимались российские фигуристы в командных соревнованиях (серебро), скелетонист Никита Трегубов (серебро), керлингисты в дисциплине дабл-микст (бронза), шорт-трекист Семен Елистратов (бронза), конькобежка Наталья Воронина (бронза).

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