Российские олимпийцы выиграли вторую медаль за час

Российский лыжник Александр Большунов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первым финишировал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, серебряная медаль досталась итальянскому лыжнику Федерико Пеллегрино. Большунов уступил Пеллегрино 0,02 секунды.

Эта вторая олимпийская медаль российских лыжников в течение часа. Ранее бронзовую награду в спринте завоевала россиянка Юлия Белорукова. Золото выиграла шведка Стина Нильссон, второй стала норвежка Майке Касперсен Фалла.

Всего в активе отечественных спортсменов пять медалей Игр в Пхенчхане. Помимо Большунова и Белоруковой, на олимпийский пьедестал поднимались российские фигуристы в командных соревнованиях (серебро), керлингисты в дисциплине дабл-микст (бронза) и шорт-трекист Семен Елистратов (бронза).

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.

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