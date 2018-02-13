Российские спортсмены завоевали четвертую медаль на Олимпиаде

Российская лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу одержала шведка Стина Нильссон, второй стала норвежка Майке Касперсен Фалла, другая представительница России Наталья Непряева финишировала четвертой. Это первая медаль российской команды по лыжным гонкам на нынешней Олимпиаде.

Ранее медали получали российские фигуристы в командных соревнованиях (серебро), керлингисты в дабл-миксте (бронза) и шорт-трекист Семен Елистратов (бронза).

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.

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