Керлингисты прокомментировали первую российскую медаль в истории Олимпиад

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий прокомментировали завоевание бронзовой медали в дабл-миксте на Олимпийских игр 2018 года. Слова спортсменов передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это большая победа. Мы знали, что можем выиграть медали, и у нас это получилось. Пусть это бронза, но она очень важна для нас. Возможно, в полуфинале мы могли сыграть чуть лучше, но побеждает сильнейший. Мы желаем канадцам и швейцарцам удачи в финале», — заявила Брызгалова.

Крушельницкий добавил, что этот матч стал одним из лучших в его карьере. Также он отметил, что дуэт полностью контролировал ход матча за третье место.

Ранее 13 февраля россияне обыграли пару из Норвегии со счетом 8:4. В составе соперника сыграли Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен. Эта награда стала третьей медалью российских олимпийцев на Играх-2018 и первой в истории российского керлинга.

Олимпиада проходит в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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